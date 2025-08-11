(16) 99963-6036
Engavetamento deixa um ferido na Rodovia Washington Luís

11 Ago 2025
Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta segunda-feira, (11), um engavetamento foi registrado no km 234 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido capital–interior.

Segundo informações, o condutor de um Honda Civic estava parado devido a um congestionamento causado por obras na pista, quando foi atingido na traseira por um Volkswagen Gol, branco. Com o impacto, o Civic foi arremessado contra um caminhão que seguia à frente e, posteriormente, colidiu na defensa metálica do lado esquerdo da rodovia.

O condutor do Gol, único ferido, recebeu atendimento inicial da equipe de resgate da concessionária Ecovias Noroeste  e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos. O Corpo de Bombeiros também esteve no local prestando apoio.

