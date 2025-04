Engavetamento com quatro veículos é registrado na SP-310 em Ibaté

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na noite desta segunda-feira (21) na rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com informações, o acidente ocorreu no sentido interior/capital, devido ao alto fluxo de veículos no retorno do feriado. Os carros seguiam na mesma direção e acabaram colidindo um atrás do outro.

Os veículos estavam ocupados por famílias que voltavam para casa após o feriado prolongado. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Equipes da concessionária EcoNoroeste foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento e sinalizar a via.

