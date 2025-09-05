Engavetamento com cinco veículos é registrado na SP-215, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (5), um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), nas proximidades do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações, devido ao intenso fluxo de veículos no horário de pico, o carro da frente freou bruscamente. Em seguida, uma Fiorino acabou colidindo na traseira, sendo atingida por uma Palio Weekend. Logo atrás, um Gol bateu contra a Palio, e por fim um Fiesta colidiu na traseira do Gol.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais. O motorista do primeiro veículo, que teria provocado o acidente ao frear de forma repentina, deixou o local sem prestar esclarecimentos. O condutor da Fiorino ainda tentou seguir o suspeito, mas ele conseguiu fugir.

A concessionária e o DER foram acionados e estiveram no local para sinalizar o trânsito, evitando novos acidentes, além de auxiliar na remoção dos veículos da pista.

