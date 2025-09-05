(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Engavetamento com cinco veículos é registrado na SP-215, em São Carlos

05 Set 2025 - 07h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Engavetamento com cinco veículos é registrado na SP-215, em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (5), um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na rodovia Professor Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), nas proximidades do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações, devido ao intenso fluxo de veículos no horário de pico, o carro da frente freou bruscamente. Em seguida, uma Fiorino acabou colidindo na traseira, sendo atingida por uma Palio Weekend. Logo atrás, um Gol bateu contra a Palio, e por fim um Fiesta colidiu na traseira do Gol.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais. O motorista do primeiro veículo, que teria provocado o acidente ao frear de forma repentina, deixou o local sem prestar esclarecimentos. O condutor da Fiorino ainda tentou seguir o suspeito, mas ele conseguiu fugir.

A concessionária e o DER foram acionados e estiveram no local para sinalizar o trânsito, evitando novos acidentes, além de auxiliar na remoção dos veículos da pista.

Leia Também

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor
Segurança10h06 - 05 Set 2025

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor

Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones
Segurança09h34 - 05 Set 2025

Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos
Segurança09h15 - 05 Set 2025

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário
Segurança09h11 - 05 Set 2025

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil
Segurança09h09 - 05 Set 2025

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil

Últimas Notícias