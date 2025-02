Enfermeiro é chamado de "vagabundo" por paciente na UPA Vila Prado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Um caso de desacato foi registrado por volta das 12h30 desta quinta-feira, 27, na UPA Vila Prado, quando um paciente faltou com o respeito com um enfermeiro de 27 anos, chamando-o de vagabundo.

Se sentindo ofendido, a vítima prestou queixa na CPJ e disse que teria atendido o acusado que foi até a unidade com crise de ansiedade. Após passar pela consulta e ser medicado, começou a causar tumulto junto a outros usuários e faltou com o respeito com a diretora da unidade. Ao interferir, o profissional disse que foi insultado e chamado de “vagabundo” pelo acusado.

Leia Também