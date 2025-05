Enfermeiro é acusado de agredir funcionária em clínica de idosos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Hematomas no braço da mulher - Crédito: arquivo pessoal

Um enfermeiro de uma clínica particular para idosos está sendo acusado de agredir fisicamente uma funcionária na tarde da última terça-feira (29). O caso ocorreu por volta das 16h30, no bairro Jardim Nova Santa Paula.

A vítima, uma enfermeira que trabalha sob a chefia do agressor há cerca de quatro anos, relatou à Polícia Civil que a agressão aconteceu após uma discussão envolvendo um notebook que continha informações pessoais dela. Segundo a vítima, o enfermeiro teria exigido a entrega do equipamento, e, diante da recusa, passou a agredi-la com puxões de cabelo, torcendo sua mão e braço, o que resultou em uma luxação.

O boletim de ocorrência foi registrado no 5º Distrito Policial de São Carlos, onde a enfermeira prestou depoimento. Segundo o documento, o agressor fugiu do local antes da chegada da polícia. A vítima também apresentou na delegacia imagens de câmeras de segurança que teriam registrado a agressão.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal A vítima apresentou ferimentos na mão e no braço e deverá passar por exame de corpo de delito no IML.

Leia Também