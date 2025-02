Enciumada, adolescente invade residência e danifica moto na Vila Deriggi

Plantão Policial -

Um caso de ameaças, violação de residência e dano foi registrado por volta da 1h desta quarta-feira, 12, na CPJ, onde uma adolescente de 16 anos, enciumada, seria a responsável por tais atos de colocar em pânico uma jovem de 20 anos, que solicitou a presença de policiais militares para atender a ocorrência.

No local, os PMs apuraram que a acusada, e mais dois jovens, de 22 anos e 23 anos estariam em frente a casa, ao lado de uma Factor.

Em contato com a vítima, ela disse que a adolescente teria feito ameaças pois estaria com ciúme do namorado, devido a um relacionamento. A infratora teria ainda invadido sua casa e danificado sua Factor. Indagada, a adolescente não portava documentos e teria dito que seria maior de idade. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também