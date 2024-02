Empresário de MG para em São Carlos para descansar e tem caminhonete furtada

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um empresário de 44 anos foi vítima de um furto, que teria ocorrido na noite de terça-feira, 6, no estacionamento de uma lanchonete, na rua César Ricomi, no Jardim Macarengo.

Ele disse que estava com sua Hilux preta, placas QEE9B47, vindo de MG e estaria de passagem, pois viajava com destino a São Paulo e parou em um hotel para descansar na região da rodoviária e deixou a caminhonete no estacionamento de uma lanchonete. Quando pretendeu utilizá-la, notou que ladrão tinha levado. O crime foi registrado na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também