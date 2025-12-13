Empresário perde quase R$ 10 mil após receber falsa ligação de central de banco em São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um empresário de 48 anos perdeu quase R$ 10 mil após cair no golpe da falsa central de banco na tarde desta sexta-feira (12), em São Carlos.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava em sua oficina no Centro, quando recebeu uma ligação de criminosos se passando por representantes de uma agência bancária. O interlocutor se identificou e afirmou que o homem teria um valor de R$ 1.014,48 a receber referente a uma suposta ação contra a CPFL.

Durante a conversa, o golpista solicitou dados da empresa, como CNPJ, CPF e a confirmação da chave PIX e mais tarde, por volta das 17h, o empresário recebeu uma nova ligação, desta vez de um homem que se apresentou com outro nome, alegando fazer parte da inteligência da central de segurança dos bancos. Ele informou que estariam ocorrendo tentativas suspeitas de transferências PIX na conta dele e mencionou uma suposta operação fraudulenta no valor de R$ 9.380.

Convencido de que se tratava de um procedimento de segurança, o empresário foi orientado a realizar uma transferência PIX exatamente nesse valor para uma pessoa indicada pelos criminosos, sob a promessa de que o dinheiro seria bloqueado e devolvido. A vítima transferiu, mas o valor não retornou.

O dinheiro saiu da conta da empresa do homem e foi creditado, em nome de uma terceira pessoa, porém após perceber que havia caído em um golpe, o empresário entrou em contato com as instituições financeiras das quais é correntista e registrou o boletim de ocorrência. O caso será investigado, pela Polícia Civil.

A polícia reforça o alerta para que empresários e a população em geral desconfiem de ligações que solicitam dados pessoais ou orientam a realização de transferências financeiras, mesmo quando os interlocutores se apresentam como representantes de bancos, concessionárias ou órgãos oficiais.

Leia Também