Empresário é vítima de golpe pelo WhatsApp em São Carlos

Whatsapp - Crédito: Freepik

Um empresário de 45 anos, morador do bairro Cidade Aracy, em São Carlos, registrou boletim de ocorrência após cair em um golpe de estelionato praticado por meio do aplicativo WhatsApp.

De acordo com informações do boletim, o homem recebeu uma mensagem de um número vinculado ao perfil de um funcionário, solicitando o empréstimo de R$ 850,00, sob a justificativa de que não conseguia acessar o aplicativo bancário. Acreditando que se tratava realmente do colaborador, ele realizou a transferência via PIX para uma chave vinculada a uma instituição financeira.

Logo após enviar o comprovante, o golpista pediu uma nova transferência de R$ 1.200,00, o que levantou a desconfiança da vítima. Ao entrar em contato diretamente com o funcionário, o empresário constatou que havia sido vítima de um golpe e que o aplicativo do funcionário havia sido clonado.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos e será encaminhado para investigação. A vítima informou ainda que comunicou o ocorrido ao gerente de seu banco, que analisa a possibilidade de bloqueio e restituição dos valores.

