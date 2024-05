Empresária é rendida durante assalto em residência em São Carlos

SIGA O SCA NO

Uma empresária de 52 anos foi vítima de um assalto por volta das 20h30 desta segunda-feira, 27, no Jardim Paulista. Em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, ela relatou o crime que teria ocorrido em sua moradia.

Às autoridades policiais disse que ia sair de casa quando foi abordada por um bandido que estava armado. Em seguida, seu comparsa apareceu e ela foi obrigada a retornar para a moradia. Mostrando conhecer a vítima e detalhes da casa, disse a ela para levar até o cofre e que queria o dinheiro que conseguiu do seu estabelecimento comercial.

Com a arma apontada para sua cabeça e sendo ameaçada constantemente de morte, ela ficou quieta, enquanto que os criminosos se apoderaram de R$ 2 mil, pertences pessoais, duas bolsas com documentos, quatro celulares, joias e eletroeletrônicos. Tudo foi colocado no carro da vítima e ambos fugiram. O veículo foi recuperado nas proximidades de uma rodovia e devolvido a ela.

Por fim, a vítima disse que foi trancada em um banheiro pelos criminosos. O crime será investigado.

