sexta, 31 de outubro de 2025
São Carlos

Empresa que realiza obras na Washington Luís é alvo de furto

31 Out 2025 - 09h27Por Da redação
A Polícia Civil de São Carlos registrou nesta quinta-feira (30) um boletim de ocorrência por furto de equipamento de uma empresa de engenharia que atua em obras na rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades do km 233.

De acordo com o registro, o representante da empresa — um homem de 33 anos — relatou que o martelete elétrico, modelo D25960-B2, de 16 quilos e 1600 watts, estava guardado dentro de um contêiner de apoio utilizado no canteiro de obras. O equipamento é avaliado em valor significativo e pertence à empresa responsável pelos serviços de infraestrutura.

O funcionário informou ainda que não houve sinais de arrombamento no local. O furto ocorreu na segunda-feira (27), por volta das 8h, mas só foi comunicado à polícia três dias depois, na manhã desta quinta.

O caso foi registrado como furto qualificado e encaminhado ao distrito policial responsável pela área dos fatos.

