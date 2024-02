Empresa encerra atividade e não devolve carro que estaria à venda

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de apropriação indébita será investigado pela Polícia Civil. O caso foi registrado em boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 31, na CPJ.

Uma idosa de 77 anos disse que é proprietária de um Honda e no ano passado, deixou em uma empresa para que ela fizesse a venda. Porém, no final de setembro, a empresa encerrou as atividades e segundo a vítima, o veículo não teria sido devolvido. Entrou em contato com a proprietária do estabelecimento que teria dito que o carro estaria em negociação e quando abrisse novamente sua loja, entraria em contato.

Entretanto, de uns tempos para cá, a proprietária não teria dado mais notícias e não retornava seus contatos. Teve conhecimento, entretanto, que o seu H/Honda estaria circulando pela cidade com a documentação atrasada e levando infrações de trânsito.

