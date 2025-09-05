(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones

05 Set 2025 - 09h34Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Imagem ilustrativa de drone agrícola - Crédito: FreepikImagem ilustrativa de drone agrícola - Crédito: Freepik

Um empresário de São Carlos registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de estelionato praticado por uma empresa de outra região que atua no setor de drones agrícolas..

Segundo o relato, a empresa se apresenta como idônea, mas vem aplicando golpes recorrentes em fornecedores e clientes. O modus operandi consiste em realizar pagamentos parciais e firmar promessas de negócios, mas após receber os produtos, deixa de quitar os valores sob a justificativa de dificuldades financeiras.

No caso em questão, foram feitas três compras de peças ao longo de 2024, somando R$ 45.450,10 — distribuídos em notas de R$ 12.290,00, R$ 17.273,25 e R$ 16.700,00. Apesar das tentativas de negociação, a vítima afirma que não recebeu os pagamentos devidos.

O caso segue em investigação, e há indícios de que a empresa denunciada também possua dívidas com outras companhias do setor.

Leia Também

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor
Segurança10h06 - 05 Set 2025

Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos
Segurança09h15 - 05 Set 2025

Paciente denuncia vazamento de informações sobre atestado médico em São Carlos

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário
Segurança09h11 - 05 Set 2025

Idosa cai em golpe do falso prêmio e tem prejuízo bancário

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil
Segurança09h09 - 05 Set 2025

Criminosos furtam cabos elétricos de guindaste em obra no Jardim Brasil

Homem registra BO contra dono de oficina após divergência em conserto
Segurança09h05 - 05 Set 2025

Homem registra BO contra dono de oficina após divergência em conserto

Últimas Notícias