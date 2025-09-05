Empresa denuncia golpe de R$ 45 mil aplicado por companhia de drones

Um empresário de São Carlos registrou boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de estelionato praticado por uma empresa de outra região que atua no setor de drones agrícolas..
Segundo o relato, a empresa se apresenta como idônea, mas vem aplicando golpes recorrentes em fornecedores e clientes. O modus operandi consiste em realizar pagamentos parciais e firmar promessas de negócios, mas após receber os produtos, deixa de quitar os valores sob a justificativa de dificuldades financeiras.
No caso em questão, foram feitas três compras de peças ao longo de 2024, somando R$ 45.450,10 — distribuídos em notas de R$ 12.290,00, R$ 17.273,25 e R$ 16.700,00. Apesar das tentativas de negociação, a vítima afirma que não recebeu os pagamentos devidos.
O caso segue em investigação, e há indícios de que a empresa denunciada também possua dívidas com outras companhias do setor.