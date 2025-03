Em uma semana, acusado de trÃ¡fico de drogas Ã© detido duas vezes em SÃ£o Carlos

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Um acusado de tráfico de drogas, de 22 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira, 27, na Avenida Pacaembu, bairro de mesmo nome. O curioso é que o mesmo suspeito foi flagrado pela segunda vez no mesmo crime em apenas sete dias. Na semana passada, ele foi preso, porém saiu na audiência de custódia.

Uma equipe da GM patrulhava o bairro e em um local conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, havia três homens em atitude suspeita. Feita a abordagem e com o suspeito em questão havia uma pochete e em seu interior, 15 pinos com cocaína, 7 unidades de Dry, 10 porções de maconha, 73 pedras de crack e R$ 223, 80, além de um iPhone.

Como havia a suspeita de mais drogas pelo local, pois havia um terreno baldio nas proximidades, foi solicitada a presença de uma equipe do Canil e com o auxílio do faro da K9 Índia, localizaram mais 57 pinos com cocaína, 10 porções de maconha e 141 pedras de crack.

A droga apreendida e o acusado de 22 anos ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também