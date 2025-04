Em operação saturação, PM detém acusado de tráfico de drogas no CDHU

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Droga que estava com o suspeito foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação saturação, visando coibir a criminalidade em São Carlos, policiais militares do Comando Força Patrulha, CGP 1, RPM e RP detiveram na tarde desta terça-feira, 22, um acusado de tráfico de drogas de 21 anos. O flagrante aconteceu no condomínio 4 do CDHU, na Vila Isabel.

O acusado estava em atitude suspeita e carregava uma sacola. Ao notar a presença policial, tentou a fuga, mas foi abordado.

Na sacola havia 70 porções de maconha, 14 unidades de dry, 6 comprimidos de ecstasy, 69 pinos com cocaína e 25 pedras de crack.

A droga foi apreendida e encaminhada à CPJ, bem como o acusado, que possui passagens pela polícia. Ele foi autuado em flagrante e será recolhido ao centro de triagem.

Leia Também