Em furto a bicicleta, casa é danificada no Cidade Jardim

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado na noite de quinta-feira, 18 e registrado pela vítima de 20 anos no final da manhã desta segunda-feira, 22, na CPJ.

Ela relata que levaram de sua casa, na Alameda das Gardênias, no Cidade Jardim, uma bicicleta. Entretanto informou às autoridades policiais que durante a noite foi acordada com barulhos que vinham da parte exterior, dando a impressão que estariam chutando a porta. Acionou a PM e constatou que desconhecidos teriam pulado o muro da casa, arrebentado uma porta de vidro e danificaram um portão na tentativa, sem sucesso, de entrar no imóvel. O caso foi registrado na CPJ.

