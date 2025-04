Em dois dias, desconhecidos furtam 300 metros de cabos da ETE do Monjolinho

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Monjolinho, situada na estrada municipal Washington José Pera, foi alvo de furto e em dois dias desconhecido levou aproximadamente 300 metros de cabos e vários disjuntores.

Um servidor público relatou o crime em boletim de ocorrência na CPJ. De acordo com ele, o primeiro furto ocorreu no domingo, 30, quando uma cabine de energia teria sido arrombada e no interior havia diversos cabos cortados e equipamentos danificados. No dia seguinte, acredita-se que o mesmo criminoso retornou para concluir o delito e furtar o restante dos cabos que totalizaram 300 metros, além da falta dos disjuntores.

