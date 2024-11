Corpo de Bombeiros -

Uma edícula (casa nos fundos) localizada na rua Borba Gato, no Jardim Centenário, foi consumida por um incêndio na madrugada desta terça-feira, 26.

O proprietário do imóvel formulou queixa na CPJ e informou que a casa está locada para uma mulher que reside com o filho. Ninguém se feriu, mas o motivo do incêndio é desconhecido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas.

