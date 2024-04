EcoSport tomba após colisão em cruzamento perigoso no centro de São Carlos

EcoSport tombou e motorista ficou presa entre as ferragens: Bombeiros realizaram o resgate - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, em um cruzamento considerado perigoso no centro de São Carlos na tarde desta segunda-feira, 8, deixou uma mulher de 41 anos ferida. Ela chegou a ficar presa entre as ferragens.

O São Carlos Agora apurou que a vítima dirigia uma EcoSport pela rua Aquidaban e no cruzamento com a rua Conde do Pinhal, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória justamente no momento em que passava pelo local uma Mercedes.

A EcoSport foi atingida em sua lateral. A motorista perdeu o controle e o carro rodou no asfalto e tombou em seguida. A motorista ficou presa entre as ferragens e foi necessária uma equipe do Corpo de Bombeiros que fez o resgate. Posteriormente a mulher foi socorrida pelo Samu à Santa Casa, com ferimentos, para atendimento médico.

