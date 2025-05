Ecosport é furtado próximo ao shopping Iguatemi

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto de veículo foi registrado na noite de sexta-feira (23), na Rua Passeio dos Ipês, Parque Faber Castell I, próximo ao shopping Iguatemi.

De acordo com o proprietário, ele estacionou seu Ford Ecosport 2019, branco, placas CUF-6090 no local, por volta das 17h50, e foi ao shopping com sua família, não encontrando mais o veículo quando voltou, cerca de 3 horas depois.

Ele registrou um boletim de ocorrência no plantão policial e até o momento o carro não foi localizado.

