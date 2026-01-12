Ecoponto do Jardim Paulistano é interditado após incêndio criminoso

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que, nesta segunda-feira, 12 de janeiro, o Ecoponto Jardim Paulistano, localizado na Rua Indalécio de Campos Pereira, nº 1120 – esquina com a Rua Américo Jacomino Canhoto foi alvo de incêndio e tentativa de furto.

Ao que tudo indica, trata-se de incêndio criminoso. Os materiais recicláveis foram encontrados remexidos, e os fios da geladeira e do micro-ondas estavam cortados, o que indica que o fogo pode ter sido provocado com o objetivo de derreter componentes para a retirada e venda de cobre, ocasionando a propagação das chamas para os materiais recicláveis.



DANOS

As chamas atingiram cerca de quatro baias da coleta seletiva, onde opera a cooperativa de catadores, envolvendo aproximadamente 5 m³ de materiais recicláveis, além da mesa de triagem e sua cobertura. Ressalta-se que a última retirada dos materiais ocorreu na sexta-feira, restando no local apenas o volume acumulado no sábado e domingo.

Além disso, no ecoponto funcionava uma biblioteca comunitária, que foi totalmente danificada pelo incêndio. O espaço era gerido por Marta Regina Gonçalves da Silva, cooperada da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de São Carlos (Coopervida), mantido com doações da própria comunidade, o acervo contava com diversas obras e atendia moradores da região do Jardim Paulistano, representando uma importante iniciativa de incentivo à leitura e ao acesso à cultura.

AÇÕES EM ANDAMENTO

Ainda nesta segunda-feira, uma máquina será deslocada ao local para a limpeza da área e retirada de todo o material remanescente. O incêndio já foi controlado, e equipes do SAAE permanecem no local para o levantamento dos danos e adoção das medidas necessárias.



O caso será devidamente registrado junto às autoridades policiais, para que os fatos sejam apurados e os responsáveis identificados e responsabilizados conforme a legislação vigente. Por medidas de segurança, o ecoponto permanecerá interditado até a conclusão da limpeza e da avaliação técnica do local.



O Ecoponto Jardim Paulistano atendia aproximadamente 150 pessoas por semana e cerca de 80 pessoas aos finais de semana para a entrega de resíduos. Durante o período de interdição, o SAAE orienta que a população utilize os ecopontos mais próximos: Ecoponto São Carlos VIII, localizado na Rua Capitão Luiz Brandão, nº 1847 – esquina com a Avenida Cônego Alberico Volpe, ou Ecoponto Jardim Ipanema, na Rua Miguel Petrucelli, s/n.

