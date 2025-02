Durante ultrapassagem, motociclista acerta ônibus no Jockey Club

Compartilhar no facebook

Motociclista recebe primeiros atendimentos após a colisão: encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maicon Maximino

Uma ultrapassagem mal sucedida terminou em acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 19, no Jardim Jockey Club. Um motociclista de 50 anos levou a pior e sofreu ferimentos.

Os envolvidos no acidente transitavam pela rua Rio Araguapei e quando o motorista de um ônibus tentou a conversão com destino a rua Araguaia, ocorreu a colisão com a moto. Os motivos são ignorados.

O motociclista foi ao solo e com trauma nas pernas e no ombro e escoriações pelo corpo, socorrido pelo Samu à Santa Casa.

