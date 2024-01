Durante desentendimento, procurado pela Justiça é detido pela PM

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante desentendimento, um procurado pela justiça foi detido pela PM por volta das 22h25 deste domingo, 21, na rua João Paulo Gomes, no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli.

Os policiais realizavam patrulhamento, quando notaram que dois homens discutiam. Pararam a viatura para apaziguar os ânimos e após abordagem, constataram via Copom que um deles era procurado pela Justiça. Diante do fato, M.A.S., 52 anos, após as deliberações de praxe na CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

