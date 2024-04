Policial penal dispara contra criminoso ao presenciar assalto em São Carlos

Cenas de violência marcaram a noite desta terça-feira, 9, no Jardim Bethânia, em São Carlos. O criminoso foi detido e um policial penal chegou a efetuar disparos na tentativa de evitar o crime.

Segundo consta em boletim de ocorrência registrado na CPJ, policiais militares foram acionados para atender um caso de disparo de arma de fogo por volta das 21h na rua Campos Salles. No local, porém, apuraram tratar se um assalto em andamento.

De acordo com os PMs, uma muher de 55 anos teria saído de uma aula de dança, quando foi abordada por um criminoso de 23 anos, que estava armado com uma faca. O bandido empurrou a vítima e aconteceu uma briga, quando o desconhecido se apoderou do seu celular. A vítima gritou por socorro e o policial que estava nas proximidades, presenciou a ação criminosa e para proteger a mulher, fez disparos. Seis acertaram um Ônix que estava estacionado e outros dois, uma Parati que estaria sendo utilizada pelo bandido e que era dirigida por uma mulher de 37 anos. Após os disparos, o criminoso fugiu e entrou no veículo Parati que teve as placas anotadas.

Em diligências, uma equipe da Força Tática localizou a Parati e a motorista que foi indagada e disse que teria saído apenas para dar uma volta com o criminoso, apelidado de “São-paulino” e que não sabia que iria ocorrer o roubo. Durante o trajeto ele teria surtado e desceu do carro e cometeu o assalto. Em seguida, o teria deixado na Vila Jacobucci.

Os PMs continuaram as diligências e localizaram o suspeito no São Carlos VIII. Questionado, confessou o crime e em sua posse, estava uma faca. Já o celular da vítima teria sido dispensado em uma “biqueira”.

O criminoso, bem como sua cúmplice, foram detidos e encaminhados à CPJ e o acusado, após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

