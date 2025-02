Dupla rouba carreta com 45 mil litros de álcool anidro na Washington Luís

Rodovia Washington Luis - Crédito: divulgação

Na noite desta quinta-feira (27), um caminhoneiro de 39 anos foi sequestrado e teve sua carreta bi-trem roubada enquanto realizava uma parada em um posto de combustíveis na rodovia Washington Luís, em Itirapina. O veículo transportava 45 mil litros de álcool anidro com corante.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a vítima relatou que saiu da cidade de Américo Brasiliense com destino à base da Raízen, em Paulínia. Durante uma pausa no posto de combustíveis "Fonte", foi surpreendido por dois criminosos encapuzados, um deles armado.

Os assaltantes obrigaram o caminhoneiro a deitar na cabine do veículo e, em seguida, o transferiram para outro carro, onde foi levado até um canavial próximo à Usina Ferrari. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar, que a encaminhou para o registro da ocorrência.

Até o momento, nem a carreta nem o cavalo mecânico foram localizados. A vítima informou que os veículos possuíam rastreador, o que pode auxiliar na investigação.

A Polícia Civil segue investigando o caso em busca dos suspeitos e da carga roubada.

