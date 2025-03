Compartilhar no facebook

Na tarde desta quinta-feira (27), por volta das 16h30, uma mulher foi vítima de roubo de motocicleta na Rua Fábio José Fiochi, no Jardim Medeiros, zona rural de São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, dois suspeitos, ocupando uma motocicleta Honda CG 150 Titan vermelha, abordaram a vítima no momento em que ela guardava seu veículo na garagem.

De acordo com o relato da vítima, os criminosos não exibiram armas, mas agiram de maneira agressiva e intimidatória para forçá-la a entregar sua motocicleta, uma Yamaha FZ25 FazerNo entanto, ao resistir ao assalto, a mulher entrou em luta corporal com os assaltantes, derrubando um deles e a moto em que chegaram ao local. Os criminosos conseguiram fugir levando a motocicleta da vítima, mas abandonaram o veículo utilizado no assalto.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender à ocorrência. Durante a ocorrência, os policiais identificaram que a moto deixada pelos criminosos, uma Honda CG 150 Titan de placa DNP-6602, estava registrada em nome de um homem e não apresentava sinais de adulteração.

Buscas foram realizadas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso. A vítima também não conseguiu fornecer mais detalhes sobre os autores do crime, uma vez que ambos usavam capacetes durante a abordagem.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado. A motocicleta apreendida foi encaminhada a um pátio credenciado para futuras providências.

