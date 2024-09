SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma dona de casa de 35 anos, além do susto, ficou no prejuízo por volta das 13h deste domingo, 22, na rua Lázaro Santos, no Cidade Aracy.

A vítima prestou queixa-crime na CPJ e em boletim de ocorrência relatou que caminhava sentido praça Ronald Golias e próximo a um ponto de ônibus, dois desconhecidos passaram correndo por ela e se apoderaram de sua bolsa, fugindo em seguida. A dona de casa ficou sem os documentos e o celular.

