(16) 99963-6036
segunda, 30 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Dupla furta carro e, minutos depois, leva motocicleta no Centro de SÃ£o Carlos

30 Mar 2026 - 18h51Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Dupla furta carro e, minutos depois, leva motocicleta no Centro de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Câmeras de segurança registraram a ação ousada de dois criminosos na tarde desta segunda-feira (30), na área central de São Carlos.

Segundo as imagens, a dupla inicialmente furtou um veículo Monza no bairro Vila Prado. Durante a ação, um dos suspeitos já aparece segurando um capacete, o que indicava a intenção de cometer outro crime na sequência.

Cerca de 30 minutos depois, já com o carro furtado, os indivíduos seguiram até a rua Rui Barbosa, quase esquina com a rua Major José Inácio, onde visualizaram uma motocicleta Honda CG 160 vermelha estacionada.

As câmeras de um prédio flagraram o momento em que um dos criminosos desce do Monza, enquanto o comparsa permanece no interior do veículo. Utilizando uma chave micha, o suspeito consegue ligar a motocicleta rapidamente.

Na sequência, o segundo indivíduo também desce do carro, e ambos fogem com a moto — um deles usando capacete e o outro sem — demonstrando audácia ao agir em plena luz do dia.

Após o furto da motocicleta, o veículo Monza foi abandonado. Moradores da região, ao perceberem a movimentação suspeita e reconhecerem o carro pelas imagens que circulavam, acionaram a Polícia Militar.

A equipe foi até o local e constatou que se tratava do Monza furtado no bairro Vila Prado. O proprietário foi localizado e teve o veículo restituído.

Novas imagens ainda mostram um dos suspeitos já na Avenida Getúlio Vargas, seguindo em direção à rodovia, indicando que a dupla pode ter se separado durante a fuga.

A Polícia segue investigando o caso para identificar e localizar os envolvidos.

Leia TambÃ©m

Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro
SeguranÃ§a18h33 - 30 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro

Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero
SeguranÃ§a18h17 - 30 Mar 2026

Casal fica ferido apÃ³s colisÃ£o entre moto e carro em rotatÃ³ria na Bruno Ruggiero

CÃ¢mera flagra dupla furtando Monza na Vila Prado
Veja vÃ­deo 16h23 - 30 Mar 2026

CÃ¢mera flagra dupla furtando Monza na Vila Prado

Moto CG 160 Start vermelha Ã© furtada no Centro; proprietÃ¡rio pede ajuda
SeguranÃ§a16h01 - 30 Mar 2026

Moto CG 160 Start vermelha Ã© furtada no Centro; proprietÃ¡rio pede ajuda

ColisÃ£o entre Ã´nibus e carro Ã© registrada na Vila Costa do Sol
SeguranÃ§a14h35 - 30 Mar 2026

ColisÃ£o entre Ã´nibus e carro Ã© registrada na Vila Costa do Sol

Ãšltimas NotÃ­cias