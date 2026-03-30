Dupla furta carro e, minutos depois, leva motocicleta no Centro de SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: SCA

Câmeras de segurança registraram a ação ousada de dois criminosos na tarde desta segunda-feira (30), na área central de São Carlos.



Segundo as imagens, a dupla inicialmente furtou um veículo Monza no bairro Vila Prado. Durante a ação, um dos suspeitos já aparece segurando um capacete, o que indicava a intenção de cometer outro crime na sequência.



Cerca de 30 minutos depois, já com o carro furtado, os indivíduos seguiram até a rua Rui Barbosa, quase esquina com a rua Major José Inácio, onde visualizaram uma motocicleta Honda CG 160 vermelha estacionada.



As câmeras de um prédio flagraram o momento em que um dos criminosos desce do Monza, enquanto o comparsa permanece no interior do veículo. Utilizando uma chave micha, o suspeito consegue ligar a motocicleta rapidamente.



Na sequência, o segundo indivíduo também desce do carro, e ambos fogem com a moto — um deles usando capacete e o outro sem — demonstrando audácia ao agir em plena luz do dia.



Após o furto da motocicleta, o veículo Monza foi abandonado. Moradores da região, ao perceberem a movimentação suspeita e reconhecerem o carro pelas imagens que circulavam, acionaram a Polícia Militar.



A equipe foi até o local e constatou que se tratava do Monza furtado no bairro Vila Prado. O proprietário foi localizado e teve o veículo restituído.



Novas imagens ainda mostram um dos suspeitos já na Avenida Getúlio Vargas, seguindo em direção à rodovia, indicando que a dupla pode ter se separado durante a fuga.



A Polícia segue investigando o caso para identificar e localizar os envolvidos.

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