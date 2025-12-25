Dupla em moto assalta mulheres no Centro de São Carlos

Viatura Plantão Policial -

Duas mulheres de 69 e 63 anos foram vítimas de roubo na noite de terça-feira (23), no Jardim Brasil, em São Carlos. O crime ocorreu por volta das 21h30, na Rua Jesuíno de Arruda, esquina com a Rua Visconde de Inhaúma, quando as vítimas caminhavam a pé pela via pública.

Segundo o registro policial, elas foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta vermelha. Um dos suspeitos desceu do veículo e anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem as bolsas e permanecessem em silêncio. Em seguida, os autores fugiram do local.

Foram levadas uma bolsa preta e uma bolsa marrom contendo um telefone celular, documentos pessoais, dinheiro, uma corrente folheada a ouro com pingente, uma blusa e um molho de chaves. O prejuízo incluiu ainda a quantia de R$ 60 em dinheiro.

As vítimas relataram que os suspeitos usavam capacetes — um preto com detalhes claros e outro totalmente escuro — o que impossibilitou o reconhecimento. Eles aparentavam ter entre 18 e 25 anos, eram magros e de estatura mediana. Um deles vestia blusa vermelha de manga comprida, calça preta e chinelos, enquanto o outro usava camiseta preta e calça preta. Ainda de acordo com as vítimas, os autores não estavam armados e a ação foi rápida, não dando tempo de reação.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, orientando as vítimas. O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de São Carlos e será investigado.

