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terça, 07 de abril de 2026
São Carlos

Dupla é presa na SP-215 após comprar iPhone com notas falsas

07 Abr 2026 - 11h37Por Da redação
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Notas falsas apreendidas - Crédito: SCANotas falsas apreendidas - Crédito: SCA

Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (6) após utilizarem notas falsas para comprar um celular de alto valor na cidade de Jaú. A abordagem ocorreu por volta das 20h, na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), na altura do km 152.

Segundo informações da Polícia Militar, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que os ocupantes de um veículo JAC T6 teriam adquirido um aparelho iPhone 15 pelo valor de R$ 4.500, pagos em cédulas falsas, e em seguida seguiram em direção a São Carlos.

Equipes da Força Tática iniciaram patrulhamento pela rodovia SP-215, no sentido ao município de Dourado, quando avistaram o veículo trafegando no sentido contrário, em direção a São Carlos. Os policiais realizaram o retorno e iniciaram o acompanhamento, conseguindo abordar o carro no km 152.

Durante a abordagem, os ocupantes foram questionados sobre a compra realizada em Jaú. No interior do veículo, os policiais localizaram o aparelho celular adquirido com o pagamento irregular. Com o apoio das demais equipes e policiais do 27º BPM/I de Jaú, foi possível reunir elementos que comprovaram a autoria e a materialidade do crime.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de moeda falsa e foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial.

Um dos indiciados possui antecedentes criminais por duas ocorrências anteriores por moeda falsa (artigo 289) e uma por receptação (artigo 180 do Código Penal).

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