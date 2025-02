Dupla é presa em flagrante após ser flagrada com moto furtada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Dois jovens foram presos em flagrante na tarde deste domingo (23), após serem flagrados em posse de uma motocicleta furtada, na Estrada Municipal Guilherme Scatena (Estrada do 29).

Uma equipe da Polícia Militar realizava um patrulhamento pela estrada, no sentido Horto Municipal/Balneário 29, com vistas a motocicletas furtadas ou roubadas, quando avistaram a dupla em alta velocidade, em uma Honda CB300, azul.

Foi feita uma abordagem e inicialmente não foi encontrado nada ilícito, nem com os suspeitos e nem com a moto, e não foi possível consultar o emplacamento no local, pois não havia acesso à internet.

Ao serem questionados sobre a procedência da moto e a documentação, os suspeitos deram versões diferentes e foram conduzidos ao CPJ, onde a placa da moto foi consultada, e identificou uma Honda CG Titan 160, cinza, sem nenhuma queixa.

Através da numeração do chassi da CB300, foi verificado que ela era produto de furto do dia 11/12/2024.

Diante dos fatos, os acusados D.H.B. e L.H.B. foram presos em flagrante e recolhidos ao Centro de Triagem.

Leia Também