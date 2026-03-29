Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde deste domingo (29) após a Polícia Militar Rodoviária apreender quase 50 quilos de maconha durante uma abordagem na Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Itirapina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento quando, na altura do km 216+500, no sentido norte, identificou um veículo Hyundai i30 trafegando com a placa traseira solta, o que impossibilitava a leitura. Diante da irregularidade, foi dada ordem de parada, prontamente atendida pelo motorista.

O condutor estava acompanhado do irmão e, durante a abordagem, os policiais notaram que ambos demonstravam nervosismo. Além disso, foi sentido forte odor de maconha vindo do interior do carro, o que motivou uma vistoria mais detalhada.

No porta-malas, os policiais localizaram uma caixa contendo 45 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 50 quilos da droga.

Questionados, os suspeitos informaram que haviam retirado o entorpecente na capital paulista e que fariam o transporte até o município de Ibitinga. Eles alegaram não saber a quantidade exata da carga e não informaram quem seriam os responsáveis pela entrega, nem quanto receberiam pelo serviço.

Durante a ação, também foram apreendidos um aparelho celular e cerca de R$ 40 em dinheiro, que estavam no interior do veículo.

Diante da grande quantidade de droga, os dois homens receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foram encaminhados ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial.

Após os procedimentos, ambos foram levados ao setor carcerário e permanecem à disposição da Justiça.