Dupla é flagrada tentando furtar fiação de cobre na Vila Isabel

Na noite de segunda-feira (18), dois homens, de 41 e 45 anos, foram presos em flagrante após tentarem furtar fios de cobre de uma empresa desativada na Vila Isabel, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 22h30, uma equipe da Polícia Militar em patrulhamento avistou os suspeitos saindo pelo vão de telhas do imóvel, localizado na Rua José Mancine. Um deles carregava uma trouxa feita com um lençol, onde estavam cerca de 11 quilos de fios de cobre, além de três alicates e uma chave de fenda.

Durante a abordagem, os dois homens admitiram que entraram no local para praticar o furto, alegando que outros moradores de rua haviam comentado que seria fácil devido ao abandono da empresa, atualmente em processo de falência.

O responsável pela empresa foi acionado e confirmou que os materiais estavam armazenados no interior de um caminhão estacionado no pátio. Ele ainda relatou que não é a primeira vez que o local é alvo de furtos.

Diante das evidências, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

