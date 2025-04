Dupla é flagrada pela GCM após derrubar sete postes e furtar fiação no Bicão

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na madrugada desta quinta-feira (03), por volta das 00h22, a Guarda Municipal flagrou dois indivíduos furtando itens do Parque do Bicão, localizado na Avenida Consuelo Brandão Tolentino, no bairro Jardim Bicão.

Os suspeitos, identificados como P.A.S.F, de 40 anos, e F.L.M.G, de 26 anos, foram vistos pelo sistema de monitoramento derrubando sete postes de iluminação para furtar os fios elétricos, além de retirarem cinco torneiras do bebedouro do local.

Após cometerem o crime, os indivíduos tentaram fugir pulando o alambrado do parque, mas foram abordados nas proximidades pelos agentes da Guarda Municipal. Com eles, foram encontrados os fios furtados e as torneiras.

Ambos foram encaminhados ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceram à disposição da Justiça.

Leia Também