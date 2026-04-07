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terça, 07 de abril de 2026
Segurança

Dupla é detida por tráfico de drogas no Cidade Aracy

07 Abr 2026 - 10h14Por Jessica Carvalho R
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Dupla é detida por tráfico de drogas no Cidade Aracy - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ação de patrulhamento realizada na manhã desta terça-feira (7) resultou na detenção de dois indivíduos por envolvimento com tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy.

De acordo com as informações, a equipe policial realizava patrulhamento preventivo pela Rua João Paulo, local já conhecido por recorrentes denúncias de comércio de entorpecentes, quando avistou um jovem de 22 anos em atitude suspeita, mexendo em algo próximo a um terreno baldio.

Durante a abordagem, foram localizadas com ele cinco porções de cocaína e uma quantia em dinheiro. Em vistoria pelas imediações, os policiais encontraram mais drogas e uma máquina de cartão escondidas no terreno.

Um adolescente de 13 anos, que estava nas proximidades, também foi abordado. Com ele, foram encontradas três porções de maconha, dinheiro e comprovantes de transações de máquina de cartão, indicando a possível utilização do equipamento na comercialização dos entorpecentes.

Questionados, ambos confirmaram a prática do tráfico no local.

Diante dos fatos, os dois foram detidos e encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Após os procedimentos, permaneceram à disposição da Justiça.

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