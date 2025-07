Dupla é detida por tráfico de drogas no Antenor Garcia

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (21)uma equipe da Rádio Patrulha da 2ª Companhia da Polícia Militar deteve dois homens por envolvimento com o tráfico de drogas na rua Vânia da Silva Oliveira, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Durante patrulhamento em uma área já conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes, os policiais flagraram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, de 38 anos, foi visto mexendo no portão de uma residência, enquanto o outro, de 35 anos, o aguardava nas proximidades.

Na abordagem, os policiais encontraram com o suspeito de 38 anos a quantia de R$ 122,50 em dinheiro e um comprovante de compra de uma maquininha de cartão. Com o segundo indivíduo, nada de ilícito foi localizado. Ao ser questionado, ele relatou que estava no local para comprar drogas.

Durante a averiguação no portão onde o suspeito mexia, os policiais localizaram um pote contendo porções de entorpecentes. Diante dos fatos, ambos foram detidos e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

