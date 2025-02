Dupla é detida pelo GPAR com fiação e barramentos de cobre de origem suspeita

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Material apreendido -

Na madrugada desta sexta-feira (21), por volta das 01h45, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal recebeu uma denúncia via telefone 153 de um caminhoneiro que transitava pela estrada de terra que liga a SP-215 (Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, km 157) à empresa D'oro. Segundo o relato, ele avistou dois indivíduos carregando alguns objetos em atitude suspeita.

Diante da informação, uma viatura do Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural (GPAR) foi acionada para averiguar a situação. Ao chegar próximo ao local indicado, a equipe avistou dois indivíduos com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem, foram encontrados diversos objetos de origem duvidosa próximos ao local, incluindo 20 metros de cabo de energia, 18 barras de cobre, duas facas e diversas ferramentas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após tomar ciência da ocorrência, a autoridade policial deliberou pela apreensão dos objetos e pela liberação dos conduzidos.

Leia Também