Dupla é detida pela Rocam e Força Tática durante operação Adaga

A droga que seria de propriedade do acusado de tráfico de 18 anos foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Rocam e da Força Tática detiveram na manhã desta terça-feira, 28, dois acusados de tráfico de entorpecentes durante a Operação Adaga, ocorrida no Jardim Santa Angelina. O flagrante aconteceu na Avenida João Dagnone, em um local conhecido como “ponto”;

A dupla caminhava pela via e com a aproximação dos PMs da Rocam viatura, um deles, de 18 anos, arremessou uma sacola em cima de um telhado. Ao seu lado, um comparsa de 21 anos.

Diante da atitude suspeita, ambos foram abordados. Com o acusado de 18 anos, localizado R$ 132. Com o comparsa, um celular. Com o apoio da Força Tática, a sacola foi recuperada e em seu interior havia 23 pinos com cocaína, 21 porções de maconha e 26 pedras de crack.

O acusado de 18 anos assumiu a posse e foi encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante por tráfico de drogas, recolhido ao centro de triagem.

Leia Também