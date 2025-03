Dupla Ã© detida durante de tentativa de furto Ã  residÃªncia

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Latas de tinta seriam furtadas pela dupla - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens, de 34 anos e 31 anos, respectivamente, foram detidos por policiais militares nesta terça-feira, 25, acusados de tentativa de furto à residência na rua São Joaquim, região da Rodoviária.

PMs receberam a denúncia de um furto em andamento e no local abordaram um suspeito que estava do lado de fora e no telhado, o comparsa, que tinha separado várias latas de tintas, uma vez que a casa passa por reformas. Eles teriam danificado a cerca elétrica para ter acesso ao imóvel.

Os produtos foram apreendidos e a dupla encaminhada à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também