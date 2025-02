Dupla é detida com moto furtada no Cruzeiro do Sul

Fazer foi furtada em dezembro do ano passado no Aracy 2 - Crédito: Maycon Maximino

Uma dupla foi detida por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 14, com uma moto produto de furto. A abordagem aconteceu no cruzamento da Avenida Pádua Salles com a rua Francisco Marigo, próximo a E.E. Jesuíno de Arruda, na Vila Prado.

Os PMs, durante a abordagem, em pesquisa pela placa, constataram que seria de uma Strada e não de uma Fazer 250, na qual estava o piloto de 22 anos e o garupa de 20 anos. A cor original seria vermelha e não preta. Por fim os policiais notaram que a numeração do chassi estava adulterada e por fim, como a numeração do motor estava íntegra, constataram que a moto seria produto de um furto ocorrido no dia 29 de dezembro de 2024, na rua Reinaldo Pizani, no Cidade Aracy 2.

Questionado, o piloto disse que teria comprado a moto por R$ 1 mil e que não sabia a procedência. Acreditava que seria proveniente de um leilão. Sobre a placa adulterada, disse que teria colocado a da sua moto, uma Strada que estava em uma oficina para poder dar “uns rolês”.

Diante dos fatos, a Fazer foi apreendida e a dupla encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também