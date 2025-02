Dupla é detida com meio quilo de maconha do Jardim Gonzaga

Compartilhar no facebook

A maconha, que pesava meio quilo, foi apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens, ambos com 27 anos e conhecidos nos meios policiais, foram detidos por policiais militares da Força Tática com meio quilo de maconha na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

Os suspeitos estavam em um Gol e transitavam pelo bairro e ao passarem ao lado da viatura da PM, o motorista acelerou. A Força Tática saiu em perseguição quando o passageiro dispensou um pacote com a maconha no cruzamento das ruas Guadalajara com a Sergipe, recuperado pelos policiais.

Posteriormente ocorreu a abordagem na Avenida Maranhão e a dupla foi questionada sobre a maconha que pesava exatas 507 gramas e os suspeitos disseram que compraram para uso próprio.

A dupla foi encaminhada à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. A maconha foi apreendida e o Gol apreendido no pátio municipal por questões administrativas.

