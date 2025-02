Dupla é detida após roubo de celular no Jardim Bicão

Celular foi recuperado - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (24), uma equipe da PM realizava patrulhamento na região do Jardim Bicão quando foi abordada por um homem pedindo ajuda. Ele relatou ter sido vítima de um roubo momentos antes e forneceu as características dos suspeitos, dois indivíduos com tatuagens no rosto.

Durante buscas na área, os policiais localizaram os suspeitos dentro do Parque do Bicão e acionaram reforço para realizar o cerco. Os dois foram detidos e já eram conhecidos nos meios policiais. Um deles, maior de idade, possuía diversas passagens criminais desde quando era menor.

Ao serem questionados, os suspeitos confessaram o roubo. Embora o celular da vítima não tenha sido encontrado inicialmente com eles, a dupla indicou onde o havia escondido, em uma área de mata dentro do parque. O aparelho foi recuperado e os acusados foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada. O maior de idade deve responder pelo crime de roubo.

Leia Também