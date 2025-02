Dupla é detida após roubar garoto de 11 anos na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma dupla foi detida em flagrante, após confessar o roubo de um celular de um garoto de 11 anos na Vila Prado, por volta das 22h50. Os suspeitos, 19 anos e 29 anos, foram detidos.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, policiais militares patrulhavam a Vila Prado quando um popular solicitou ajuda e informou que estaria ocorrendo um roubo no estacionamento de uma farmácia na rua Cel. Leopoldo Prado.

Os PMs foram ao local e apuraram junto a um homem que teria ido até o estabelecimento comercial para uma compra e deixou seu Gol no estacionamento da farmácia e seu enteado, de 11 anos, ficou no carro quando os desconhecidos se aproximaram e mediante ameaças de morte, se apoderaram do celular do garoto e fugiram sentido Jardim Gonzaga.

Após ver as imagens do crime no circuito de segurança e com as características dos suspeitos, os policiais saíram em diligências e abordaram o primeiro acusado, de 19 anos, na rua Pernambuco. Indagado, confessou o roubo, mas não delatou o comparsa. Porém, após rastreamento do celular, os PMs receberam informações que o comparsa estaria na Avenida Morumbi, mas foi abordado na Travessa Norival Carlos Marques. O aparelho estava em seu bolso e confessou a participação no crime.

A dupla foi detida, encaminhada à CPJ e após ser autuada em flagrante por roubo, foi recolhida ao centro de triagem.

