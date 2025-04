Dupla é detida após furtar residência no Tijuco Preto

Produto do furto foi recuperado pela PM e devolvido à proprietária - Crédito: Maycon Maximino

Dois homens, de 36 anos e 48 anos, foram detidos na manhã desta sexta-feira, 25, acusados de furtar uma residência na Avenida Araraquara, no Tijuco Preto.

A reportagem apurou que a proprietária teria levado o filho na escola e a dupla aproveitou o fato de ninguém estar nas proximidades, para praticar o furto.

Um dos acusados pulou o muro e se apoderou de uma máquina de alta pressão e deu para o comparsa e fugiram. Uma testemunha presenciou o crime e acionou a PM que foi até a moradia, momento em que chegou à vítima e viu os policiais em frente à casa.

Com as características dos criminosos, os PMs iniciaram as diligências e na rua Francisco Stela, na Vila São José, abordaram o suspeito de 36 anos que estava com o produto do furto. Nas proximidades, o comparsa de 48 anos. Frente a frente, confessaram o furto e foram encaminhados à CPJ e posteriormente ao centro de triagem. O produto do furto foi restituído à proprietária.

Leia Também