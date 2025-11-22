Dupla é detida após flagrante de tentativa de furto na Raimundo Corrêa

A equipe da Ronda de Patrulhamento com Motocicletas (RPM) foi acionada via COPOM com a informação de que um furto estaria em andamento. Ao chegar no local, os policiais encontraram um dos suspeitos em frente ao imóvel. Ele foi abordado e, apesar de não portar nenhum material ilícito, relatou que o comparsa estaria escondido no telhado, dentro do forro da residência.

Com apoio do CGP II, os militares realizaram uma averiguação no imóvel e localizaram o segundo suspeito dentro do forro, em pleno ato de tentativa de furto de fios. Também foi localizado no interior da casa um saco plástico contendo torneiras, interruptores e diversos cabos, todos com características de materiais furtados.

Os dois foram encaminhados ao Plantão Policial. Após análise da autoridade, o suspeito flagrado no forro permaneceu preso por tentativa de furto, enquanto o outro foi ouvido como averiguado e liberado.

