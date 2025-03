Dupla Ã© detida ao tentar furtar fiaÃ§Ã£o de casa no Cruzeiro do Sul

Compartilhar no facebook

Produtos que seriam furtados, foram apreendidos na CPJ - Crédito: Divulgação

Dois homens, respectivamente de 28 anos e 29 anos foram detidos acusados de tentar furtar 827 metros de fios de uma casa que estaria desabitada na rua República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul, por volta das 2h30 desta segunda-feira, 24.

Policiais militares foram acionados via Copom dando conta que havia dois suspeitos no telhado de uma casa. No local, constataram que um tentou a fuga, mas foi abordado. Já o comparsa permaneceu em cima da moradia.

Ambos foram detidos e questionados, salientando que o produto do crime seria vendido e posteriormente convertido em crack, pois seriam viciados.

Ambos foram encaminhados à CPJ e após as deliberações de praxe, recolhidos ao centro de triagem.

