Dupla disfarçada de motoboys furta produtos de dermocosméticos em farmácia no Centro de São Carlos

Dois homens, ainda não identificados, furtaram diversos produtos da área de dermocosméticos de uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, região central do município, na noite de segunda-feira (6). O crime foi registrado eletronicamente na tarde de terça-feira (7).
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h30, quando a unidade estava com grande movimentação de clientes e funcionários. As câmeras de segurança registraram o momento em que dois indivíduos, vestidos como motoboys, entraram no estabelecimento e circularam entre os corredores, observando o ambiente.
Aproveitando um momento de distração da equipe — durante a saída de colaboradores —, os suspeitos retiraram produtos da seção de dermocosméticos, incluindo itens das marcas Ollie, Vichy e La Roche-Posay, e os guardaram dentro das jaquetas e bolsas que traziam consigo.
Em seguida, deixaram o local rapidamente, sem levantar suspeitas imediatas. O furto só foi percebido após uma conferência de estoque e revisão das imagens internas.
O caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial e encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Carlos, responsável pela área central.