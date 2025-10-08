(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Dupla disfarçada de motoboys furta produtos de dermocosméticos em farmácia no Centro de São Carlos

08 Out 2025 - 14h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Dois homens, ainda não identificados, furtaram diversos produtos da área de dermocosméticos de uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, região central do município, na noite de segunda-feira (6). O crime foi registrado eletronicamente na tarde de terça-feira (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h30, quando a unidade estava com grande movimentação de clientes e funcionários. As câmeras de segurança registraram o momento em que dois indivíduos, vestidos como motoboys, entraram no estabelecimento e circularam entre os corredores, observando o ambiente.

Aproveitando um momento de distração da equipe — durante a saída de colaboradores —, os suspeitos retiraram produtos da seção de dermocosméticos, incluindo itens das marcas Ollie, Vichy e La Roche-Posay, e os guardaram dentro das jaquetas e bolsas que traziam consigo.

Em seguida, deixaram o local rapidamente, sem levantar suspeitas imediatas. O furto só foi percebido após uma conferência de estoque e revisão das imagens internas.

O caso foi registrado como furto em estabelecimento comercial e encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Carlos, responsável pela área central.

Leia Também

Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera
Segurança16h25 - 08 Out 2025

Homem é ferido na cabeça com facão no Parque Primavera

Trio é detido pela Guarda Municipal após furto em casa desocupada no Centro
Segurança15h03 - 08 Out 2025

Trio é detido pela Guarda Municipal após furto em casa desocupada no Centro

Homem tem carro danificado por fluido de freio em São Carlos
Segurança13h09 - 08 Out 2025

Homem tem carro danificado por fluido de freio em São Carlos

Homem é esfaqueado no Santa Felícia
Segurança12h15 - 08 Out 2025

Homem é esfaqueado no Santa Felícia

Motociclista morre após colidir contra poste
Ribeirão Preto10h40 - 08 Out 2025

Motociclista morre após colidir contra poste

Últimas Notícias