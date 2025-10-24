Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos

Na manhã desta sexta-feira (24), um assalto foi registrado pela Rua Paulina Landgraf Pozzi, no bairro Residencial Américo Alves Margarido, em São Carlos.

De acordo com as informações, dois indivíduos aparecem em vídeo caminhando pela via e, ao perceberem que um homem subia a rua carregando uma bolsa, renderam a vítima sob ameaça. Durante a ação, os criminosos subtraíram a bolsa e fugiram em seguida, enquanto a vítima correu de volta no sentido de onde vinha, buscando abrigo.

As imagens do circuito de segurança mostram toda a ação dos suspeitos, que durou poucos segundos. A Polícia Militar foi acionada e deve investigar o caso, utilizando o vídeo para tentar identificar os autores do crime.

