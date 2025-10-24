(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos

24 Out 2025 - 13h44Por Da redação
Na manhã desta sexta-feira (24), um assalto foi registrado pela Rua Paulina Landgraf Pozzi, no bairro Residencial Américo Alves Margarido, em São Carlos.

 

De acordo com as informações, dois indivíduos aparecem em vídeo caminhando pela via e, ao perceberem que um homem subia a rua carregando uma bolsa, renderam a vítima sob ameaça. Durante a ação, os criminosos subtraíram a bolsa e fugiram em seguida, enquanto a vítima correu de volta no sentido de onde vinha, buscando abrigo.

As imagens do circuito de segurança mostram toda a ação dos suspeitos, que durou poucos segundos. A Polícia Militar foi acionada e deve investigar o caso, utilizando o vídeo para tentar identificar os autores do crime.

