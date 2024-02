Dupla assalta carteiro no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um carteiro de 53 anos foi vítima de um assalto na tarde de sexta-feira, 23, na rua João M. França, no Cidade Aracy. O crime, entretanto, foi registrado somente nesta terça-feira, 27, em boletim de ocorrência na CPJ. O veículo da vítima chegou a ser levado, porém foi localizado instantes depois abandonado em um matagal no mesmo bairro.

A vítima relatou às autoridades policiais que fazia entrega de correspondências e ao parar no citado endereço para cumprir com sua tarefa, teria sido abordado por dois desconhecidos (um deles armado de um facão) e mediante ameaças de morte, entregou as chaves do carro do Correios. Em seguida, os criminosos fugiram.

Com a ajuda de um morador, a Polícia Militar foi acionada e com as características dos suspeitos, fez diligências e nas proximidades localizaram o carro, abandonado em um matagal. Porém, a vítima deu falta de algumas correspondências e de um celular. Ninguém foi detido. O veículo foi restituído à vítima.

