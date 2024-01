Dupla armada invade casa e assalta família na Bela Vista

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um roubo foi registrado por volta das 22h deste domingo, 21, em uma moradia na rua Dr. Duarte Nunes, no bairro Bela Vista, em São Carlos. Uma família foi rendida por dois bandidos, um deles armado com um revólver.

Uma mulher de 51 anos disse que estava na sala, com a porta aberta assistindo TV quando foi surpreendida pelos desconhecidos que invadiram o imóvel e mediante ameaças, a obrigaram a deitar de bruços no chão, juntamente com mais três familiares: um homem de 62 anos e outro de 36 anos e uma mulher de 28 anos.

Neste interim, os desconhecidos se apossaram de quatro celulares, notebook, duas bolsas e um ar condicionado, colocaram tudo em um CrossFox preto (placas EGW0D01) da família que estava na garagem e fugiram. O crime foi registrado na CPJ.

